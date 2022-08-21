الاتحاد الأوروبي يقر استخدام تقنية جديدة للتلقيح ضد جدري القرود

وعلى الرغم من أن جدري القرود كان موجوداً منذ فترة طويلة في أجزاء من إفريقيا، إلا أنه ظهر وتفشى منذ مايو في جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 40 ألف حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود، في أكثر من 80 دولة لم يكن الفيروس متوطنا فيها منذ أوائل مايو، بالإضافة إلى عدد قليل من الوفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ صحية عالمية مع تفشي المرض في دول عدة ووجود نقص في اللقاح الذي تصنعه شركة نوردك البافارية.

وتعمل عدة دول على استخدام الجرعات المحدودة المتوفرة لديها حالياً، لتلقيح أكبر عدد من الأشخاص، مع نتائج غير معروفة.

إذ تقوم بريطانيا وكندا وألمانيا بإعطاء جرعة واحدة لكل شخص بدلاً من جرعتين، مما يسمح لهم بتلقيح المزيد من الأشخاص، حتى لو حصل كل منهم على حماية أقل أو لمدة أقصر.