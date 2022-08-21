الرئيس الموريتاني يعزي هاتفيا نظيره الجزائري في ضحايا الحرائق

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قدم له فيها تعازيه الخاصة وتعازي الشعب الموريتاني في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية قدم له فيها تعازيه الخاصة وتعازي الشعب الموريتاني الشقيق في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأسفرت حرائق الغابات في الجزائر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 183 آخرين. وتمت السيطرة عليها.