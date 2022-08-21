سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل سادت بين أوساط المستثمرين بالتغييرات الجديدة في قيادة البنك المركزي المصري، والترحيب الكبير من جانب مجتمع المال والأعمال بسياسات نقدية جديدة تتوافق مع السياسات المالية والاقتصادية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر693 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2ر1 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 43ر2 في المائة ليبلغ مستوى 58ر10339 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 68ر1 في المائة ليبلغ مستوى 49ر2195 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 9ر1 في المائة ليبلغ مستوى 72ر3152 نقطة.