الرئيس التونسي: الديمقراطية تتحقق في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقاءه وفداً من الكونجرس الأميركي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة في تونس، على أن الديمقراطية "هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية"، وأنه "لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع"، بحسب الشرق للأخبار.

وأضاف في بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد "أوضح العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، وفق تعبيره.

وتابع البيان أن سعيّد "ذكر بمبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها"، مشيراً إلى أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس، لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلاً على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة".