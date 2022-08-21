روس كوسموس تكشف عن منظومة تستطيع قيادة المسيرات وإسكات الدرونات المعادية

كشفت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن منظومة جديدة من شأنها قيادة المسيرات الصديقة وإسكات الدرونات المعادية .

وذكرت "روس كوسموس" في منتدى (الجيش – 2022) العسكري التقني - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن المنظومة ستستخدم الصور الفوتوغرافية الفضائية والملاحة الفضائية وطرق إرسال المعلومات المقاومة للتشويش ومعالجتها على الأرض .

وأشارت إلى أن المنظومة تتضمن رادارات "فولنا" الأرضية التي من شأنها تعزيز حراسة المنشآت والتعرف على المسيرات صغيرة الحجم وتتبعها من مسافة 10 كيلومترات.

بدوره، قال المتحدث باسم شركة "أسترون" الروسية المتخصصة في إنتاج المسيرات ألكسندر بوبنوف، اليوم /الأحد/ إن روسيا أنتجت درونات أولى من طراز "بي بي إل آ 400 تي"، وتم تزويدها بأجهزة الرؤية الليلية روسية الصنع .

وأضاف بوبنوف - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسلمت الدرون حيث يتم استخدامها لأغراض الاستطلاع وتوجيه المدفعية".

وأشار بوبنوف إلى أن شركة "أسترون" الروسية هي الوحيدة التي تنتج أجهزة الرؤية الليلية، حيث بدأ عملها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا عام 2014، موضحا أن درونات "بي بي إل آ 400 تي" تعد في واقع الأمر جهازا حراريا طائرا للرؤية الليلية يستخدم للاستطلاع ودلالة الهدف، وتم توريد النماذج الأولى إلى القوات المسلحة الروسية لتستخدمها في العملية العسكرية الخاصة .

يذكر أن "بي بي إل آ 400 تي" قادرة على رؤية القوة البشرية والمعدات الحربية على مسافة 400 متر، وبإمكانها البقاء في الجو لمدة 45 دقيقة على ارتفاع 3000 م.