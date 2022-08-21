العثور على مسؤول كبير في جهاز الأمن الأوكراني ميتا

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أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عن العثور على مسؤول محلي في جهاز الأمن الأوكراني ميتا بمنزله في وسط البلاد.

وقالت النيابة، إن "زوجة ألكسندر ناكونيتشني سمعت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، صوت رصاص صادر من شقتهما في كروبيفنيتسكي قبل اكتشاف جثة زوجها مصابة بطلق ناري في إحدى الغرف"، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت أن "الشرطة فتحت تحقيقا للتوصل إلى أسباب الوفاة، من دون إضافة أي تعليق بشأن الفرضيات التي يدرسها المحققون".

وصرح المسؤول المحلي المنتخب، أندري لافروس، بأن "المسؤول انتحر بإطلاق النار على رأسه".

جدير بالذكر أن ألكسندر ناكونيتشني كان يدير المكتب المحلي لجهاز الأمن الأوكراني في منطقة كيروفوغراد منذ يناير 2021.