ناشطو مناخ إيطاليون ينظمون احتجاجا داخل كنيسة سكروفيجني الشهيرة

شق ناشطون إيطاليون في مجال المناخ من حركة "الجيل الأخير" طريقهم إلى داخل كنيسة سكروفيجني في بادوا اليوم الأحد، مع تقييد اثنين من الشباب نفسيهما بسور حديدي داخل تلك الكنيسة الصغيرة، والمعروفة على نطاق واسع بلوحاتها الجدارية .

وبينما كان يسير سياح عبر القاعة وهم معجبون بالأعمال الفنية، حذرهم المتظاهران من آثار تغير المناخ قبل أن تحملهما الشرطة خارج الكنيسة.

ونشرت الحركة، التي يقوم متظاهروها باحتجاجات أمام أعمال فنية شهيرة لجذب الانتباه إلى مطالبهم، مقاطع مصورة لحملتها الأخيرة على الانترنت.

وتعد مظاهرة بادوا الاحتجاج السلمي الأحدث أمام عمل فني شهير.