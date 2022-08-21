بدء 8 أيام من الإضرابات في أكبر ميناء للحاويات بالمملكة المتحدة

يبدأ اليوم الأحد أول إضراب للعمال والذي يستمر ثمانية أيام، في أكبر ميناء للحاويات في المملكة المتحدة.

وسينسحب حوالي 1900 عضو نقابيا في منتجع "فيليكستو" في نزاع بشأن الأجور، في أول إضراب يضرب الميناء منذ عام 1989، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الأحد.

وهذا أحدث إضراب، الذي يضرب عددا متزايدا من قطاعات الاقتصاد.

ويتخذ العمال، من بينهم سائقو الرافعات ومشغلو الآلات وعمال الشحن والتفريغ هذا الإجراء، بعد تصويت أكثر من تسعة أعضاء لصالح الإضرابات، مقابل رفض عضو واحد.

وقالت النقابة إن الإضراب سيكون له تأثير كبير على الميناء، الذي يتعامل مع حوالي 4 ملايين حاوية سنويا من ألفي سفينة.

لكن مصدرا بالميناء قال إن الإضرابات ستكون "إزعاجا وليس كارثة".