زلزال خفيف يضرب جزيرة صقلية ولا إصابات

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وقع زلزال بقوة 2ر4 درجة في جزيرة "صقلية" الإيطالية، صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "الدفاع المدني" الإيطالية أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي أربعة كيلومترات ويقع على بعد حوالي 80 كيلومترا، جنوب مدينة "باليرمو"، عاصمة الجزيرة.

ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع أضرار ولا إصابات.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص في المنطقة المتضررة من الجزيرة مقصد قضاء العطلات الشهير، قد لاحظوا الزلزال.

وأرسلت إدارة الإطفاء مروحية لتقييم الوضع من الهواء.

والزلازل شائعة في البحر المتوسط، حول إيطاليا، والجزر والبر الرئيسي، على الرغم من أنها غالبا ما تكون ضعيفة جدا لدرجة أن المواطنين لا يلاحظونها.

وشهدت إيطاليا أيضا زلازل مدمرة، مثل زلزال عام 2016، في أماتريس، بوسط إيطاليا والمنطقة المحيطة، قُتل خلاله 300 شخص.