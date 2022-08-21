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مصر
متحدث الكنيسة الأرثوذكسية يوضح سبب التدافع وإخلاء كنيسة الملاك بالمعصرة
القمة العربية الخماسية بالعلمين.. العرابي: التطورات على الساحة تستدعي قدرا أكبر من التشاور
وكيل زراعة الشيوخ: المشروع القومي للصوامع يضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية
سامح عاشور: المحامون يدفعون فاتورة غير المشتغلين بجداول النقابة
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روسيا: مقتل داريا دوجين نتج عن انفجار قنبلة وزنها 400 جرام
نيويورك تعلن أول حالة إصابة بجدري القرود لدى حدث
بايدن يتحدث مع قادة غربيين وسط التطلع لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
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ليفاندوفسكي يسجل أول أهدافه مع برشلونة
نابولي يفوز على مونزا في الدوري الإيطالي
الأهلي يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي في الشوط الأول
رأي
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ناهد السباعي: مش متعقدة من الجواز.. طموحاتي عالية عشان جدي فريد شوقي
ناهد السباعي: أحب اختيار الأعمال التي أشارك فيها.. وبجري ورا الشغل
نسمة عبد العزيز تهدي جمهور القلعة أغنية «يا حلو صبح»
نسمة عبدالعزيز تشعل جمهور محكي القلعة بأغنية الغزالة رايقة على الماريمبا
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مصر الأقل إسهاما في الاحتباس الحراري.. والأكثر تضررا بمخاطر تغير المناخ
التنمية المحلية: خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تشمل دور العبادة
تثبيت الفائدة يدفع البورصة للصعود بداية الأسبوع
حوادث وقضايا
بالأسماء.. تفاصيل تأييد المؤبد والسجن لمستشار مرسي و12 آخرين في قضية لجان الإخوان
رئيس القضاء الأعلى يعلن حركة الترقيات بالنقض ومحاكم الاستئناف
السيطرة على حريق مولد الكهرباء في دير الأنبا يحنس بالمنيا
غرق طفل سقط بدراحته داخل ترعة في المنوفية
تليفزيون
عمرو أديب يشيد بفضل فريد شوقي عليه في بداية مسيرته التليفزيونية
خالد عكاشة: انشغال الإعلام بالمشروع المعا