

«الحب لا يعرف المستحيل».. عبارة تُجسد لسان حال قصة الحب التي جمعت بين شاب من ذوي الهمم حاصل على درجة الماجستير وطالبة بالكاد أنهت دراستها في الثانوية الفنية؛ إذ بدأت علاقة فادي جلال وزوجته أماني قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ ليكتب القدر قصة جميلة جمعت بين فادي الحاصل على الماجستير في اللغة العربية ويعمل مدرس حر، وأماني، الفتاة التي تصغره بنحو 10 سنوات.



ويقول فادي جلال، إن حفل زفافه على عروسه من المقرر له أن يتم خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن زوجته أماني هي شقيقة مايسة زوجة شقيقه الأكبر، الذي يستخدم كرسي متحرك هو الآخر، مؤكدا أن الحب ألف بين قلوبهما وجمع بينهما حتى تم عقد قرانهما يوم الخميس الماضي وسط جو وحفل أسري بهيج.



وأشار فادي، إلى أن علاقته بزوجته بدأت قبل نحو ثلاث سنوات، إذ كانت السنتان الأولى علاقة نسب وصداقة، لكن في العام الأخير تطور الأمر حين تولدت بينهما مشاعر، مضيفًا: كنت متعود أشجعها تراجع دورسها، وهي الحمد لله تفوقت وحصلت على 90% في شهادة الدبلوم الفني.



وفادي عبر عن الصعبات التي واجهته وزوجته حتى تمام الزواج وعقد القران بقوله: في البداية كانت الأمور صعبة والناس كانت بتقول إزاي بنتين إخوات يتجوزوا أخين على كراسي متحركة، لكننا بالعزيمة والإصرار واجهنا كل حاجة والحب انتصر في النهاية، مشيرًا إلى أنه حاصل على درجة الماجستير ويستعد للحصول على الدكتوراة في اللغة العربية.



وأحدثت صور جلسة تصوير التي تلت عقد قران العروسين حالة من البهجة والسرور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسط تشبيه البعض لهما بأنهما طاقة من الإيجابية، وأن الحب الصادق لا يعرف المستحيل.