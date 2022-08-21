 الجيش الأردني يعلن وفاة ملازم أول إثر تعرضه للسقوط من مظلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأردني يعلن وفاة ملازم أول إثر تعرضه للسقوط من مظلة

عمان (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 21 أغسطس 2022 - 11:36 ص

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم أول من قيادة لواء التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله ، إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم استشهد الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم القتيل.


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