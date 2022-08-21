الجيش الأردني يعلن وفاة ملازم أول إثر تعرضه للسقوط من مظلة

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم أول من قيادة لواء التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله ، إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم استشهد الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الملازم القتيل.