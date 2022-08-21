مصرع شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العدوة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما أسفل الأنقاض، أثناء تنقيبهما عن الآثار، في مركز العدوة بالمنيا.

وانتشلت قوات الحماية المدنية، جثة شخص وجارٍ البحث عن الآخر، لقيا مصرعهما داخل حفرة أثناء تنقيبهما على الآثار بالقرية الخامسة على الظهير الصحراوي بمركز العدوة بالمنيا، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المشاركين في عملية التنقيب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في القرية الخامسة على الظهير الصحراوي التابعة لمركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وأكدت التحريات الأولية، أن المتوفين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بصحبة مجموعة من الأشخاص غير محدد عددهم كانوا متواجدين بهدف التنقيب والبحث عن الآثار وسقطوا في الحفرة ولقوا مصرعهم.

وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة شخص يدعي "ميلاد - و- ع"، وتم تشييع جثمانه لمثواه الأخير صباح اليوم الأحد، بعد تصريح النيابة بدفنه، وجارٍ البحث عن جثمان صديقه الآخر، بيشوي- ا- ف.

كما تمكنت وحدة المباحث من ضبط عدد من المتهمين المشاركين وتم فرض كردون أمني محيط الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.