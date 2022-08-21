اليابان: الإصابات بكورونا بين الأطفال لاتزال مرتفعة وسط انخفاض معدلات التطعيم

كشفت بيانات رسمية في اليابان اليوم /الأحد/ أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأطفال لا تزال مرتفعة، لأسباب تعود جزئيا إلى انخفاض معدلات تطعيم الأطفال ضد المرض.

وأفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية بأنه بينما تتعرض اليابان للموجة السابعة من الإصابات، بلغ العدد الأسبوعي للحالات الجديدة أكثر من 300 ألف حالة في وقت واحد، مما ضاعف ذروة الإصابة خلال الموجة السادسة والتي ضربت البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت الوكالة أنه مع ذلك، فإن معدلات تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ظلت بطيئة، واستجابة لذلك كثفت وزارة الصحة دعواتها للآباء للنظر بنشاط في التطعيم من منظور حماية الصحة العامة، وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض، إلا أن الأرقام ظلت مرتفعة، حيث وصلت إلى حوالي 288 ألفا و900 حالة اعتبارًا من الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 100 مدرسة وحضانة ومؤسسات أخرى للأطفال في جميع أنحاء البلاد، وكذلك بعض المدارس الابتدائية قبل دخولها في العطلة الصيفية اليابانية.

ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية، أٌغلقت 104 مدارس وحضانات ومؤسسات مماثلة اعتبارًا من 4 أغسطس وسط الموجة السابعة من الإصابات.