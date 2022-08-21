الحرس الثوري الإيراني: حزب الله اليوم في ذروة العظمة والقوة

أكد مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد رضا نقدي ان حزب الله اليوم في ذروة قوته عظمته.

وقال العميد نقدي: "نحن اليوم في مرحلة يجب أن نكون فيها جاهزين بعون الله تعالى لنتحرك سوياً مع جميع المقاومين بإتجاه القدس الشريف لتحريره وتحرير المسجد الاقصى المبارك وطرد الصهاينة المحتلين من فلسطين".

وفي تصريح لموقع العهد أكد العميد نقدي ان " حزب الله والمقاومة الاسلامية اليوم في ذروة العظمة والقوة، ولا يمكن مقارنة قدرات المقاومة اليوم بالعقود الماضية، اليوم يمتلك حزب الله أقوى قوة برية في المنطقة يمكنها أن تدمر الجيش الصهيوني".