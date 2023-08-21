قطع ناشط ألماني قرابة 1400 كيلومتر على دراجة هوائية، من مدينة مانهايم بمقاطعة بادن فورتمبيرج جنوب غرب ألمانيا، نحو ولاية سوسة التونسية بشمال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي من أجل عمل خيري.

وانطلق أندريه بريم (53 عاما) وهو طباخ ومدرب في التكوين المهني، من على دراجته من مانهايم ليقطع جنوب ألمانيا والنمسا، قبل الوصول إلى مدينة جنوة الإيطالية، عبر البحر المتوسط على متن باخرة نحو ميناء حلق الوادي بتونس العاصمة.

وكان الناشط الألماني قد وصل في 13 أغسطس الجاري إلى وجهته بمدينة أكودة بولاية سوسة على الساحل التونسي (120 كيلومتر جنوب شرق العاصمة).

وكان قد حدد هدفا لجمع 1 أو 2 يورو عن كل كيلومتر يقطعه في رحلته، من أجل التبرع لاحقا بالمبلغ إلى جمعيات خيرية في تونس.

وقال بريم لوكالة (د. ب. أ) "هذه زيارتي الثانية. أملك علاقات جيدة في أكودة، وكان هناك تعاون جيد مع جمعية أكودة زمان".

وتابع الناشط "أعمل أيضا في برامج تعاون مع تونس بشكل خاص، ومع المغرب وإيطاليا في مجال التدريب بقطاع الطبخ".

لا يستخدم بريم هاتفا محمولا ويخير توثيق أنشطته على قناته عبر موقع "يوتيوب".

ومن المتوقع أن تستمر اقامته في المدينة حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

وقال علاء بن صالح رئيس جمعية "أكودة زمان" الناشطة في الأعمال الخيرية والمعنية بالتنسيق مع الناشط الألماني في مدينة أكودة، إن "بريم سيتولى مساعدة عائلات في الجهة بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي في منتصف سبتمبر المقبل".

ونجح بريم في جمع ما يفوق 3100 يورو، أي ما يعادل حوالي 5ر10 آلاف دينار تونسي، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية.

وتابع علاء في تصريحه لـ(د. ب. أ) "بدأنا باقتناء مستلزمات الدراسة لتقديمها إلى الأطفال. سيتولى بريم تقديمها بنفسه".

وفي رحلة عام 2022 الماضي، كانت تبرعات بريم موجهة إلى قرية لرعاية الأطفال فاقدي السند العائلي بأكودة.