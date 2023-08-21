وزيرة ألمانية تدعو الباحثين لتعامل أكثر وعيا مع الصين

دعت وزيرة البحث العلمي الألمانية بيتينا شتارك - فاتسينجر، إلى مراجعة التعاون مع الصين في مجال العلوم.

وكتبت الوزيرة في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "تتزايد باستمرار التعددية القطبية والتهديدات السيبرانية والتنافس المنهجي، خاصة مع الصين.. كل هذا له عواقب على العلم والبحوث.. فترة التحول هذه تتطلب نهجا أكثر استراتيجية يوفق بين الخير العظيم للحرية الأكاديمية ومصالح سياستنا الأمنية".

وأوضحت الوزيرة، أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد لضمان سلامة الأبحاث.

وكتبت: "إساءة استخدام البحث العلمي، والنفوذ الأجنبي، وخاصة التسرب غير المقصود للمعرفة والتكنولوجيا إلى الخارج من بين المخاطر التي يتعرض لها البحث العلمي بشكل متزايد؛ لحمايته بشكل أفضل، نحتاج إلى نهج أكثر وعيا في التعامل مع سلامة البحث العلمي".

وأكدت الوزيرة، ضرورة التعامل مع الحرية الأكاديمية بمسئولية أكبر.

وكتبت في إشارة إلى الباحثين الصينيين العاملين في الجامعات الألمانية: "الجهات الفاعلة الأجنبية تستخدم المساحة الحالية للإضرار بأمننا القومي".

وأضافت أنه يجب التشكيك في الفصل الصارم بين الأبحاث المدنية والعسكرية، مشيرة إلى أن صورة البحوث العملية المدنية الأفضل أخلاقيا والبحوث العسكرية الأقل قبولا منتشرة على نطاق واسع.