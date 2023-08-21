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لافروف: روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 3:15 م
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقال له بمجلة "أوبونتو" الجنوب أفريقية، إن روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز أمن الغذاء والطاقة في القارة الأفريقية.

وأضاف لافروف "نحن على استعداد للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في القارة وتعزيز الأمن هناك، بما في ذلك الغذاء والطاقة. وخير مثال على ذلك هو نتائج القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2023"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

يشار إلى أنه تم عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في سان بطرسبرج بحضور وفود من 49 دولة أفريقية.

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