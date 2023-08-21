تقرير: الاستثمار الصيني في ألمانيا يواجه مزيدا من الرقابة

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يسعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى تقليل التأثير الصيني على اقتصاد بلاده عبر توسيع الرقابة التنظيمية على الاستثمار الأجنبي بشكل كبير، وذلك حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة هاندلسبلات المالية اليوم الاثنين.

ووفقا للتقرير، تردد أن هابيك بدأ صياغة "قانون مراجعة الاستثمار" الذي سيؤدي إلى توسيع سلطة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لوكالة (د.ب.أ)، اليوم الاثنين، أن وزارات الحكومة قامت بتنسيق الملامح الرئيسية لمثل هذا القانون.

وأوضحت المتحدثة أن المصادر الرئيسية للمواد الخام ستكون محور تركيز القانون، إضافة إلى ما يتعلق بالأمن في التجارة الخارجية.

ورفضت المتحدثة الخوض في مزيد من التفاصيل حول مسودة القانون، لكنها قالت إنها تستهدف تنفيذ السياسات الموضحة في وثيقة استراتيجية الصين مع ألمانيا التي صدرت في وقت سابق هذا الصيف.

ودعت الوثيقة ألمانيا إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في المجالات الرئيسية لتخفيف المخاطر.

وتتمتع الحكومة الألمانية بسلطة إيقاف الاستثمارات في الشركات الألمانية من خارج دول الاتحاد الأوروبي ، إذا تعرض النظام العام أو الأمن للتهديد.

وفقا لتقرير صحيفة هاندلسبلات، يسعى هابيك إلى توسيع قائمة القطاعات الحساسة التي تنطبق عليها القواعد التي تتطلب رقابة صارمة على الاستثمارات المحتملة.