ترامب يؤكد أنه سيظل بعيدا عن المناظرات التليفزيونية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه لن يشارك في أول مناظرة تلفزيونية قبيل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للترشح للسباق الرئاسي في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب مساء الأحد عبر منصة "تروث سوشيال"، المنصة التي شارك هو نفسه في تأسيسها: "يعرف الجمهور من أنا، ويعرف فترة الرئاسة الناجحة التي توليتها."

وأضاف ترامب في رسالة كتبها بحروف كبيرة: "بالتالي، لن أخوض مناظرات"، وأوضح أنه لن يبقى فقط بعيدا عن أول مناظرة للجمهوريين، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، ولكن أيضا عن أي مناظرة تلفزيونية أخرى داخلية للحزب.



ولم يكن إعلان ترامب مفاجئا، فقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه لن يشارك في مناظرة الأربعاء. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى أنه لن يشارك.



وثارت تكهنات بشأن ما إذا كان يمكن أن يجري ترامب مقابلة مع توكر كارلسون، مقدم البرامج السابق في فوكس نيوز والذي فصل من عمله مؤخرا. وكان من شأن ذلك أن يمثل إهانة للحزب الجمهوري والمحطة التلفزيونية اليمينية.



ومن المتوقع أن يشارك في المناظرة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي. وستجرى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024، ثم الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

يشار إلى أن ترامب متقدم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. وحتى الآن، فإنه لا يبدو أن الدعاوى القضائية ضده قد أضرت بقطب العقارات السابق. ويعتبر ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم على جرائم مزعومة. وهناك العشرات من التهم المنسوبة إليه.

ودفع بعض فقهاء القانون من المحافظين بأن ترامب لا يمكن أن يصبح رئيسا مرة أخرى بسبب محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020. ومن وجهة نظرهم، بناء على التعديل الرابع عشر، ليس هناك حاجة إلى إدانة جنائية بتهمة التحريض على الفتنة لحرمانه من منصبه.

ولا يوجد توافق بين كافة خبراء القانون في هذا الشأن، ويعود الأمر في نهاية المطاف للمحكمة العليا في الولايات المتحدة.