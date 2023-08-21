حبس مرتضى منصور يعيد للأذهان سجل رؤساء الأندية خلف القضبان

مرة أخرى يصبح مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، والمقال بحكم قانوني، حديث الساعة على الساحة الرياضية في مصر، بعدما قضت الدائرة الثانية جنايات إقتصادية بحبسه 6 أشهر مع النفاذ، وتغريمه 20 ألف جنيهًا بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفه عمومية، في القضية رقم345 لسنة 2023 جنح إقتصادية القاهرة.

حبس مرتضى ليس سابقة في عهد رئيس الزمالك السابق، حيث سبق وقضت محكمة النقض في فبراير الماضي بحبسه لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

وانضم مرتضى منصور إلى قائمة رؤساء الأندية على مستوى العالم الذين ذاقوا طعم السجن لعدة أسباب مختلفة، حيث تستعرض بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة أشهر رؤساء الأندية دخلوا السجن خلال فترة ترأسهم لأنديتهم:

**ساندرو روسيل:

تعرض ساندرو رئيس النادي الكتالوني خلال الفترة من 2010 حتى 2014 للسجن لمدة 5 سنوات بعد أن تم توجيه له عدة تهم تتعلق بغسيل الاموال تتعلق بقضايا متعلقة بشراء حقوق البث التليفزيوني لمباريات المنتخب البرازيلي.

**أولي هونيس:

تم إصدار الحكم على أولى هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ في الفترة من 2009 حتى 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف بسبب التهرب الضريبي وإقراره بارتكابه الجريمة أمام المحكمة الألمانية، وبعد أن قضى حوالي عامين من مدة حسبه تم الإفراج عليه مبكرا وتم إعادة انتخابه كرئيسا للفريق البافاري في نوفمبر عام 2016 وحصل على 97% من إجمال الأصوات.

**خوسيه ماريا ديل نيدو:

حكمت المحكمة العليا في إسبانيا عام 2013 بحبس خوسيه ماريا دل نيدو رئيس نادي إشبيلية السابق 7 سنوات بسبب حصوله على رشوة وإعاقة أعمال القضاء في يناير عام 2011.

وقضى رئيس النادي الأندلسي 3 سنوات من مدته من مارس 2014 حتى إبريل 2017، وكان قد تقدم باستقالته من رئاسة نادي إشبيلية بعد أن قضى 11 عاما رئيسا للفريق الإسباني.

**عزيز يلديريم:

حكمت محكمة إسطنبول التركية حبس على عزيز يلديريم رئيس نادي فنبربحشة التركي لمدة 6 سنوات بسبب فضائح التلاعب بنتائج المباريات بالدوري التركي عام 2011 بالإضافة إلى تنظيم مجموعة إجرامية متورطة بشأن تلك القضية.

**خوسيه نونيز:

تعرض خوسيه نونيز، رئيس نادي برشلونة الأسبق للسجن لمدة سنتين وشهرين وذلك بتهمة اختلاس 13 مليون يورو من الأموال العامة بعد رحيله عن رئاسة النادي الكتالوني والذي تولاها خلال الفترة من 1978 حتى 2000.

**عبد السلام اليونسي:

تم إصدار حكما قضائيا على عبد السلام اليونسي رئيس النادي الإفريقي السابق بالسجن 28 عاما من النفاذ بسبب تورطه في قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد بعد أن تم تسوية عدد من الأحكام الصادر في حقه.

**سليم شيبوب:

تعرض سليم شيبوب رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي الأسبق للحبس عام 2018 بداعي تورطه في قضايا الفساد قبل أن يتم الإخلاء عن سبيله في عام 2022 على ذمة إحدى القضايا.

وتعرض عدة رؤساء في أندية تونسية للسجن لأسباب مختلفة، مثل محمد طيب حجلاوي رئيس سيدي بوزيد، ومحمد علي العروي من مستقبل رجيش، ووليد جلاد رئيس مستقبل سليمان.

ووجهت إلى حجلاوي تهم استهلاك مواد مخدرة والاتجار في الآثار بدون ترخيص، بينما العروي دخل السجن بتهم الابتزاز واستغلال نفوذ، فيما دخل جلاد السجن بتهمة غسيل الأموال.