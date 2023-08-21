نشر مؤثر أمريكي يدعى كودي ديتويلر، مقطع فيديو على قناته في موقع «يوتيوب»، وثّق من خلاله لحظات احتراق سيارته الرياضية الفاخرة من نوع «فيراري»، أثناء استعراضه مدى سرعتها وتحمّلها.

وفي تعليق أسفل الفيديو، يقول المؤثر: «يؤسفني أن أبلغكم أن سيارتي الفيراري إف 8 التي يبلغ ثمنها 400 ألف دولار، احترقت مؤخرا وتحولت إلى كومة من الرماد»، كما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وأضاف: «لقد حصل الحادث أثناء تصويري فيديو عن مميزات هذه السيارة، لكن هذا درس جيد حتى لا أفعل المزيد من الأشياء المجنونة مستقبلا».

ويظهر الفيديو الذي نشره ديتويلر، ومدته 12 دقيقة، سيارة «فيراري» حمراء اللون، تسير بسرعة كبيرة جدا عبر حقل ذرة جاف في تكساس.

تسبب ذلك في اشتعال النيران في الحقل، بعد أقل من 30 ثانية من بدء الفيديو، ومن الواضح أنه كان هناك خطأ ما في السيارة.

وسُمع في مقطع الفيديو، أشخاصا يصرخون «نار نار نار»، وبعد لحظات، شوهد دخان كثيف خارج من السيارة، ثم ظهرت النار من أسفل أحد الإطارات.

وسرعان ما التهمت النيران السيارة، وسط ذهول صاحبها، الذي كان في حالة عدم إدراك للموقف على ما يبدو.

وقال ديتويلر لاحقا: «واو، لقد خسرت للتو نصف مليون دولار. خسارة كبيرة، لكن لا يمكنني قول ما سيحدث. على أي حال، لا بأس يا رفاق، سوف نتعافى من هذا يوما ما».