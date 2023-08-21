نتنياهو يتهم إيران بدعم هجوم الخليل ووزير الدفاع الاسرائيلي يقول: كل الخيارات مطروحة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تتعرض لهجوم بتشجيع وتمويل من إيران، وذلك في تصريح من موقع هجوم نفذه فلسطينيون بالخليل وقتلت فيه مستوطنة إسرائيلية.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي برفقة وزير الدفاع يوآف جالانت إلى مكان العملية في جنوب الخليل والذي أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عنه وأسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطيرة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم هجوم يتم تشجيعه وتمويله عمدا من قبل إيران ووكلائها... سنحصل على الذين نفذوا الهجوم اليوم"، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو أنه "يتم استخدام وسائل هجومية ودفاعية لتصفية الحسابات مع القتلة وأيضا مع مرسليهم".

وقال جالانت "الهجوم موجه من إيران، التي تبحث عن كل وسيلة لإيذاء الإسرائيليين.. ونتخذ إجراءات إضافية ... كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي هذه العملية اليوم في الخليل غداة عملية آخرى نفذه فلسطينيون في حوارة قرب نابلس، وأسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقرر جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية لمواجة موجة الضربات الفلسطينية المتتالية.

واعترف قائد القيادة المركزية جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس بفشل الجيش في التصدي للعمليات الفلسطينية في حوارة والخليل.

وقال فوكس في بيان: "لفترة طويلة لم نكن نعرف مثل هذه الموجة من الهجمات، هذا الأسبوع لم ننجح في إحباطها".