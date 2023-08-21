فقدان رجل بعد خسارته إحدى ساقيه في حادث تزلج على الماء بألمانيا

فقد رجل، 55 عاما، بعد تعرضه لحادث أثناء التزلج على الماء في نهر الدانوب في أوبرنزل بولاية بافاريا الألمانية.



وأظهرت التحقيقات الأولية للشرطة، أن الرجل كان يتزلج على الماء خلف قارب بعد ظهر أمس الأحد عندما علق بمروحة محرك القارب، ما أدى إلى انفصال ساقه، ثم غرقه في النهر.



وقالت الشرطة، مساء الأحد، إن قاربا بمحرك كان يسحب الرجل، وكانت تقوده زوجته. ومن الممكن أن يكون الرجل حاول الصعود مرة أخرى على متن القارب عبر الجزء الخلفي، لكنه علق في المروحة التي كانت لا تزال تدور، وأصيب ثم غرق في الماء.



ورغم البحث المكثف الذي قامت به شرطة المياه وخدمات الطوارئ باستخدام مروحيتين، لم يتم العثور على أثر للرجل.



وتم تعليق حركة الشحن طوال مدة البحث، ومن المقرر استئناف جهود البحث اليوم الاثنين.



وقدم فريق التدخل في الأزمات، الرعاية للزوجة واثنين آخرين كانا بالقارب.