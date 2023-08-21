سنغافورة تكشف عن خطة تقاعد بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكى لمن هم فوق 50 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إن بلاده ستقدم 7 مليارات دولار سنغافوري (2ر5 مليار دولار أمريكي) لصندوق معاشات تقاعدية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر بهدف تعزيز مدخرات التقاعد وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي قوله في كلمته في مسيرة العيد الوطني اليوم الأحد، إن الحزمة ستساعد المواطنين في الخمسينات وأوائل الستينات من العمر، خاصة ذوي الدخل الأقل والأقل ثروة.

وأضاف أن نحو 4ر1 مليون سنغافوري سيكونون مؤهلين للحصول على الدعم.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع أيضا إلى تعزيز البرامج الحالية مثل الدعم الفضي وتكملة دخل العمل وخطة مدخرات التقاعد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل العام المقبل.

كما تعتزم السلطات تقديم دعم مالي للعاملين الذين يعملون على تحسين مهاراتهم بعد فقدان وظائفهم.