إحالة 6 موظفين بالوحدة الصحية لقرية أتليدم بالمنيا للتحقيق لتركهم العمل دون إذن

أحال المهندس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، 6 أشخاص بينهم أطباء وممرضون وإداريون إلى التحقيق لتركهم العمل بالوحدة الصحية لقرية أتليدم دون إذن أو عذر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بمركز أبوقرقاص لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقاد رئيس مركز أبوقرقاص، وبرفقته أمام نجيب رئيس الوحدة القروية بأتليدم، حملة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى، حيث تابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 2 أطباء و2 تمريض و2 إداريين فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق.



وقرر رئيس المركز رفع مذكرة لمحافظ المنيا، بناءا على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضمانًا لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر في عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، وكلف مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.