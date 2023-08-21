قامت وزارة البيئة بجهود ملموسة في تطوير قطاع المحميات الطبيعية، وأهمية التوسع في السياحة البيئية والتوسع فيها، حيث بدأ برنامج السياحة المستدامة في مصر منذ أكثر من 3 أعوام، ومن هنا تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان "إيكو إيجيبت ECO EGYPT"، وتستهدف الترويج لـ13 منطقة محمية تصلح لتجربة السياحة البيئية.

وفي ضوء ذلك تستعرض «الشروق» جهود وزارة البيئة بالنهوض بالسياحة المستدامة:

1- تمتلك مصر 30 محمية طبيعية بأكثر من 15% من المساحة الكلية لمصر.

2- توقيع بروتوكول بين وزارتي البيئة والسياحة بشأن تطبيق برنامج السياحة المستدامة في 13 محمية طبيعية، من بينها محمية رأس محمد وباقي محميات البحر الأحمر.

3- دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star".

4- إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة.

5- تدريب ما يزيد عن 170 من العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة.

6- زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من 11 إلى أكثر من 70 فندقا بمدينة شرم الشيخ.

7- دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins".

8- منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، لتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية.

9- وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وهي الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.