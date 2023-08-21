وفاة مسن أثناء محاولته إنقاذ حيواناته من حريق غابات كبير باليونان

لقي شخص حتفه في حريق غابات كبير مستعر، منذ ليلة أمس الأحد، في إقليم بويوتيا اليوناني شمال غرب أثينا، بحسب ما قاله مسئولون لمحطة "إي آر تي" الحكومية، اليوم الاثنين.

وأكدت وحدة فرق الإطفاء اليونانية، أن مسنا، 80 عاما، يعمل في الرعي، كان يحاول إنقاذ حيواناته من النيران، وأنه أصيب بإغماء بسبب الدخان ويحتمل أن يكون قد اختنق.

واندلع الحريق ليلة أمس الأحد لأسباب غير معروفة، وانتشرت ألسنته سريعا بسبب الرياح القوية في المنطقة.

واستمرت عدة حرائق غابات أخرى في اليونان في تشكيل تحدي بالنسبة لرجال الإطفاء.

وبحسب قوات الدفاع المدني اليونانية، فقد سجل إقليم أتيكا، حيث تقع العاصمة أثينا، والمناطق المجاورة أعلى مستوى لخطر الحرائق اليوم الاثنين.

وجرى إخلاء بلدة باراليا سارانتي الساحلية صباح اليوم كإجراء احترازي.