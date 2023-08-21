الجيش الإسرائيلي يدفع مزيدا من القوات إلى الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، دفع مزيد من قواته إلى الضفة الغربية، بعد مقتل 3 مستوطنين في حادثين منفصلين خلال يومين.

وقال في بيان "بناء على تقييم الوضع بالجيش الإسرائيلي تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين، ابتداء من اليوم".

وأرجع القرار إلى الحاجة لـ"مساعدة قوات الجيش بالضفة الغربية، وملاحقة منفذ عملية إطلاق النار قرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأسفرت العملية التي وقعت قرب الخليل، فيب وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن آخر بجروح خطيرة.

وعلى صعيد آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيجتمع الأحد المقبل، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات.

والسبت، قتل مستوطنان إسرائيليان شمالي الضفة الغربية، بإطلاق نار.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.