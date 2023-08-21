قالت الفنانة سحر نوح، ابنة الموسيقار والملحن الراحل محمد نوح، إن خزائن والدها الفنية تذخر بالأعمال المسرحية والسينمائية إلى جانب الموسيقى التصويرية والألبومات والأغاني ذات الأثر الفني الهام على غرار أغنية «مدد»، معربة عن عزمها الكشف عن حصيلة من أفكار لألحان كثيرة وأعمال لم تخرج للنور بعد.