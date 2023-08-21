فيديو - دجوكوفيتش يحتفل بطريقة جنونية بعد تتويجه بلقب سينسيناتي للتنس

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احتفل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش بتتويجه بلقب بطولة سينسيناتي للماسترز بطريقة جنونية، بعد فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية.

وفاز دجوكوفيتش على نظيره ألكاراز بنتيجة 2- 1 في الأشواط، في المباراة النهائية من بطولة سينسيناتي للماسترز، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر دجوكوفيتش وهو يمزق قميصه عقب نهاية المباراة، احتفالا بفوزه على ألكاراز بعد مباراة ماراثونية استمرت قرابة الـ 4 ساعات.

وثأر دجوكوفيتش من خسارته أمام الإسباني ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي في إنجلترا.

وحقق النجم الصربي دجوكوفيتش اللقب رقم 95 في مسيرته الإحترافية بلعبة التنس، كما أنه اللقب رقم 39 له في بطولات الماسترز.