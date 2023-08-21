استنكرت الإعلامية سهير شلبي، الشائعات المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية، والتي زعمت وفاة ابنتها شيرين الشايب، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن المسئولين عن ترويج تلك الشائعات حذفوا صفحاتهم على «فيسبوك»، منوهة أن أحدهما كان منتحلًا لاسمها شخصيًا.

وطالبت مباحث الإنترنت بالعثور على أصحاب تلك الصفحات، متوجهة برسالة لهم على الهواء: «أفوض أمري لله ولكم، خدوا لي حقي أنا وبنتي.. شيرين كانت تعبانة ولسة عاملة عملية، ليه الأذى والحقد والشر والغل ده كله؟!».

ونوهت أن الخبر أثار الهلع لديها ولدى أحفادها وزملاء ابنتها وأفراد العائلة بالكامل، واصفة تداول تلك الشائعات بأنه «أمر في منتهى الحقارة والخساسة»، بحسب وصفها.

من جانبها، طمأنت شيرين الجميع على صحتها، معقبة: «أنا لسة عايشة والله، لكن الخبر تسبب في هلع لأمي وأولادي، وصحيت الصبح على مكالمة منها، وقلت لها أنا عايشة والله مفيش فيا حاجة».

وأرجعت انتشار الشائعة إلى بحث البعض عن التريند، لافتة إلى أنها تخطت أزمتها الصحية الأخيرة على خير – بفضل الله - وتستكمل الآن مرحلة العلاج الطبيعي، كما تراعي المحاذير بعد إجراء هذا النوع من العمليات.