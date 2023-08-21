مقتل مدنيين اثنين في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

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قتل مدنيان على الأقل وأصيب آخر في انفجار في العاصمة الأفغانية، حسبما قالت الشرطة اليوم الاثنين.

قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن الانفجار نجم عن قنبلة مغناطيسية مثبتة على دراجة نارية ثلاثية العجلات في منطقة دار الأمان بالمدينة.

وذكرت الشرطة أن الضحايا هم رجلان كانا يركبان الدراجة النارية ومدني كان يسير بالقرب منها.

وأضاف زدران إن قوات الأمن تجري تحقيقا في الحادث.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

يشار إلى أن أفغانستان تشهد تفجيرات وهجمات بالقنابل واطلاق النار منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس عام 2021، خلفت العشرات من القتلي والمصابين.

وأعلن تنظيم داعش والجبهة الوطنية لمجموعة المقاومة الأفغانية المسؤولية عن الكثير من هذه الهجمات.