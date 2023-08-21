الليثي: رئيس الحكومة دعا إلى اجتماع فوري الأسبوع المقبل لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية



قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن «أي دواء في مصر له على الأقل ١١ بديلًا»، مشيرًا إلى وجود فرق بين مصطلحي «البديل والمثيل».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المثيل يطلق على الدواء الذي يحتوي على نفس الخامة والمادة الفعالة، أما البديل فهو الدواء الذي يؤدي نفس المفعول بمادة فعالة أخرى.



ونفى وجود نقص تام لأي من الأدوية في مصر، معقبًا: «ربما الاسم التجاري غير موجود، لكن في المقابل هناك ١١ اسما بنفس المادة الفعالة، وكله موجود في مصر إن شاء الله»، بحسب تعبيره.



وأرجع زيادة أسعار الأدوية، إلى تحرك سعر الدولار من ١٥ جنيهًا إلى ٣١، منوهًا أن معظم مدخلات الأدوية مستوردة، وهو ما يدفع الشركات للتقدم إلى هيئة الدواء من أجل تحريك السعر بنسبة معقولة؛ حفاظًا على استمرار الشركة في استيراد المواد الخام والإنتاج، ووفرة المنتج للمريض.



وأشار إلى أن عدم تحريك الأسعار، يؤدي إلى الاعتماد على المنتج المستورد تمامًا، والذي يبلغ سعره ١٠ أصعاف المنتج المحلي، مؤكدًا أن الآلية التي تضعها الهيئة والحكومة، تحافظ على البعد الاحتماعي والمقدرة الشرائية للمريض، وتضمن توافر الأدوية باستمرار.



ونوه أن هناك بعض المشكلات في تدبير العملة الأجنبية، مختتمًا: «حضرت أمس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد عقد اجتماع فوري الأسبوع المقبل، لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية».





