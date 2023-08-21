وكالة أمريكية: الطقس الشديد سيزيد الاحتياجات المالية لمواجهة الكوارث

قال مدير الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ "فيما"، دين كريسويل، إن تنامي مخاطر الطقس الشديد يعني أن الطلب المتوقع من الرئيس جو بايدن لمليارات من الدولار في التمويل الإضافي للإغاثة من الكوارث، قد لا يكون كافيا للعام المالي المقبل.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مدير وكالة إدارة الطوارئ في برنامج "واجه الأمة" على قناة "سي بي إس" اليوم الأحد، إن طلب بايدن حوالي 12 مليار دولار ستغطي عام الإنفاق الذي ينتهي في 30 سبتمبر.

وقال كريسويل إنه "بينما نستمر في مشاهدة زيادة في الطقس الشديد ، قد يتعين زيادة المبلغ بالدولار هذا ونحن مقلبين على العام المالي الجديد".

وأدى حريق غابات مطلع أغسطس الجاري، دمر بلدة لاهينا في هاواي، وقتل أكثر من 100 شخص، إلى تركيز الانتباه على التكلفة المتزايدة للكوارث الطبيعية.

ويعتزم بايدن زيارة هاواي غدا الاثنين، في جانب منها من أجل "إبداء شعور بالأمل، والتأكيد على أن الحكومة الاتحادية تقف إلى جانبهم".

ويعتزم بايدن التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار إلى الكونجرس. وتتوقع وكالة "فيما" أن تنفد ميزانيتها الحالية بحلول منتصف سبتمبر، بسبب الإنفاق على الأحداث الكارثية.