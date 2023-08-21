 الهولندية بول تصعد للمربع الذهبي لسباق 400 متر حواجز ببطولة العالم للقوى - بوابة الشروق
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الهولندية بول تصعد للمربع الذهبي لسباق 400 متر حواجز ببطولة العالم للقوى

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 9:26 م

تأهلت النجمة الهولندية فيمكه بول إلى المربع الذهبي لسباق 400 متر حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست.

وتفوقت بول على جميع منافستها مسجلة 39ر53 ثانية، بعد يومين من سقوطها مباشرة قبل خط النهاية أثناء المنافسة على الميدالية الذهبية لسباق 4× 400 متر تتابع مختلط للفرق.

وحلت البحرينية كيمي اديكويا في المركز الثاني مسجلة رقما آسيويا قياسيا جديدا في 56ر53 ثانية.

وتبحث بول الفائزة بلقب أوروبا في 2022 عن أول ميدالية ذهبية لها على الصعيد العالمي بعد أن أحرزت الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021 وفي بطولة العالم 2022.


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