وزير الصحة الكويتي: ظهور متحور كورونا الجديد لا يتطلب تطبيق أي إجراءات غير عادية

عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 21/8/2023، في قصر السيف برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين، شرح وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، لمجلس الوزراء، آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت.



وأشار إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد (EG.5)، والذي تم رصده في دولة الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني.



وأكد أن «هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية، مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية، والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية».



ومنذ يومين، قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إنها اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كورونا في البلاد، لشخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.



وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.



ورصدت إسرائيل والدنمرك والولايات المتحدة أيضا إصابات بالمتحور الجديد.