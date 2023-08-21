خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل الدنيا

قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل وجوده في الدنيا.

وأضاف خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على شاشة «dmc»، اليوم الاثنين، أن وجود الإنسان كان عبارة عن أرواح وليس أجسادا، موضحا أن العقيدة تواجدت على عالم الذر.

وأشار إلى أنّ هناك انقساما حول بداية وجود الإنسان في عالم الذر، بين مولده مؤمنا أو مرتدا ثم إيمانه أو مولده وتنتابه أفكار الردة والشرك لكنه يمضي في طريق الإيمان.

ولفت إلى أنّ الأرواح جنودٌ مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الإخاء بين المهاجرين والأنصار كانت دليلا على هذا التلاقي.