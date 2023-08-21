الطيران الروسي يدمر مقرا عسكريا لـ «جبهة النصرة» في غارات ليلية غربي إدلب

دمر الطيران الحربي الروسي مقرا عسكريا لما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية تنظيم "جبهة النصرة"، في غارة ليلية شنها قرب منتصف الليلة.

وقال مصدر ميداني رفيع المستوى لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية " رصدت طائرات الاستطلاع الروسية عدة آليات تابعة لتنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي، قامت ليلا بنقل معدات عسكرية وصناديق يعتقد أنها تحوي على طائرات مسيرة، من أحد مستودعاتها في مدينة (سرمدا) الحدودية مع تركيا، نحو محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية.

وتابع المصدر: "حدد طيران الاستطلاع الروسي الإحداثيات بشكل دقيق وتم التعامل معها عبر 3 غارات من الطيران الحربي ما أدى لتدمير المقر المستهدف بالكامل".

وكشف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 6 مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين معظمهم من جنسيات /الصينية وشيشانية/ بالإضافة إلى تدمير 3 سيارات".

وأوضح المصدر أن المقر المستهدف حديث الإنشاء، وقد قام مسلحو "النصرة" بتشييده مؤخرا ضمن الأراضي الزراعية غرب مدينة إدلب بالقرب من "تل الرمان" للاستفادة من الكثافة الخضراء والأشجار التي تغطي مزارع المنطقة بهدف الاحتماء من الضربات الجوية، إلا أن المعلومات الاستخباراتية وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي، كانت كافية بكشف المقر والتعامل معه بدقة متناهية.