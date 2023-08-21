الرئيس الموريتاني يدعو المنقبين عن الذهب إلى احترام تدابير الأمان والسلامة

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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اليوم الإثنين، جميع المنقبين عن الذهب في بلاده إلى احترام تدابير الأمان والسلامة.

وأعرب ولد الغزواني، في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) اليوم، عن تعازيه لذوي المنقبين الذين قضوا في انهيار الآبار.

وتوفي شخص وأصيب سبعة آخرون ليل الأحد بانهيار بئرين للتنقيب عن الذهب في منطقة "تيرس" شمال موريتانيا.

وقالت مصادر محلية إن البئرين يقعان في مجهر يسمى "السودان" وإنهما انهارا على 10 منقبين إصابات أربعة من الجرحى خطيرة، مشيرة إلى أن منقبين ما زالا تحت الأنقاض يجري البحث عنهما.

وأسفرت حوادث انهيار آبار التنقيب عن الذهب في شمال موريتانيا عن عشرات الضحايا والإصابات بسبب غياب شروط السلامة والأمن وضعف وسائل الإنقاذ.