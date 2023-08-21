المريخ السوداني يشكو منافسه في دوري الأبطال للكاف

تقدم نادي المريخ السوداني بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد منافسه الكونغولي أوتو دويو بعد لقاؤهما في دوري أبطال أفريقيا.

كان المريخ قد عاد بتعادل من خارج ملعبه في ذهاب الدور التمهيدي بهدف لمثله، حيث تقدم براين أنجولو للفريق السوداني، وتعادل قادر بيديمبو لأصحاب الأرض.

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي المريخ يشكو منافسه بدعوى إشراك 7 لاعبين لا يحق لهم اللعب مع الفريق، ومن ثم يطعن في قانونية مشاركتهم في المباراة، على أمل اعتباره فائزاً في نتيجة مباراة الذهاب.

وسبق أن اتخذ الكاف قرارات في حالات مشابهة، أبرزها في نسخة 2016 عندما تم استبعاد فيتا كلوب الكونغولي بسبب مشاركة لاعب غير مؤهل للمشاركة، وذلك رغم فوز الفريق الكونغولي على صن داونز، ليعود الجنوب أفريقي لمنافسات البطولة ويكمل مشواره حتى يحقق أول ألقابه في البطولة والذي جاء على حساب الزمالك.