وزيرة الهجرة: مباشرة أعمالنا من العاصمة الإدارية تشجع على الأداء والإنجاز

أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، بأجواء العمل من العاصمة الإدارية الجديدة، قائلة إن مباشرة الوزارة لأعمالها من العاصمة الإدارية، يشجع على الأداء والإنجاز.



وقالت خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «الأجواء في العاصمة الإدارية جميلة ومنيرة، سعداء بكمية النور اللي داخلة من إزاز المكاتب، تعطينا دفعة من التفاؤل وإحساس بنوع من الإيجابية؛ يدفع بالعمل بشكل متميز».



وأوضحت أن الحكومة دخلت الألفية الجديدة بطريقة متميزة وحديثة، من خلال انتقالها إلى العاصمة الإدارية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة، العديد من المنجزات في مختلف المجالات.



وتطرقت بالحديث، إلى شركة استثمار المصريين بالخارج، والتي كانت إحدى التوصيات الصادرة من النسخة الثالثة لمؤتمر الهجرة، موضحة أن المؤسسين المشاركين لها عبارة عن 10 من كبار المستثمرين.



ولفتت إلى مشاركة بعض منهم ضمن فعاليات المؤتمر؛ للحديث مع المصريين بالخارج عما تحقق بالشركة، مضيفة: «أوضحنا التفاصيل الخاصة بما تم في الشركة حتى الآن، والتي يديرها المستثمرون المصريون بشكل كامل».



وذكرت أن الحكومة تضطلع بدور المساندة لتلك الشركة، وتحاول تذليل المعوقات الخاصة أو التحديات التي تتعرض لها، وخلق شبكة آمنة من الإجراءات القانونية والصياغات؛ التي تدعم الاستثمار في تلك الشركة.



وأشارت إلى أنها «شركة مساهمة مصرية، عبارة عن مجموعة من الشركات في عدد من المجالات التي يتخصص فيها رجال الأعمال المساهمون»، معلنة البدء بـ4 مجالات رئيسية وهي: الزراعة، والسياحة، والإنتاج، والتصدير والاستيراد.



وأكملت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى المستمرين الـ10، والذي سيضخ كل واحد منهم في رأس مالها 100 مليون دولار، مؤكدة أن الشركة ستضم مستقبلًا صغار المستثمرين.