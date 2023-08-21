شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سعيد المهندس مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته مصطفى غريب رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 41 كرتونة زيت تموين كوكي بإجمالي 492 زجاجة زيت كوكي تم تجميعها لدى التاجر، وذلك لبيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط أحد التجار التموينين قام بالتصرف في مقررات تموينية بمبلغ 2515 جنيها، وذلك عن طريق اختراق النظام وبيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من عسل النحل مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها.

كانت الحملة برئاسة مصطفى غريب رئيس قسم الرقابة، وبرفقة الزملاء عباس محمد، وكامل عمران المفتشون بالإدارة، ومباحث التموين، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات لعرضها على النيابة العامة، وتستمر الحملات لمحاربة المتلاعبين بقوت الشعب.