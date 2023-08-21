3 سفن حربية روسية تزور ميناء تشينجداو الصيني مع انتهاء الدوريات المشتركة

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ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن ثلاث سفن حربية روسية دخلت ميناء تشينجداو الصيني مع انتهاء الدوريات المشتركة لقوات البحرية الروسية والصينية التي استمرت 3 أسابيع.

وقالت "تاس"، نقلا عن الأدميرال فاليري كازاكوف، إن التفاعل مع البحارة الصينيين، بما في ذلك التدريبات والدوريات المشتركة، أصبح ممارسة جيدة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف كازاكوف، أن مستوى التفاعل بين الأسطولين البحريين الروسي والصيني يتزايد من عام إلى آخر.

وقال كازاكوف إن البحارة من كلا البلدين، نجحوا في التغلب على حاجز اللغة، خلال الدوريات المشتركة.

يذكر أن البحرية الصينية زارت فلاديفوستوك بعد التدريبات مع روسيا في 24 يوليو الماضي، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.