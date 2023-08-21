ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الجيزة

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التنقيب عن الآثار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في الجيزة.

وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وباستهداف المنزل أمكن ضبط 4 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز- حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 6 أمتار، الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.