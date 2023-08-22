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أول سفينة شحن تعمل بطاقة الرياح تقوم برحلة رائدة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أغسطس 2023 - 11:16 م

تقوم سفينة شحن تعمل بتكنولوجيا جديدة لاستخدام طاقة الرياح في تشغيل محركات السفن التجارية، بأول رحلة متوسطة المدى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن السفينة بيكسي أوشن التابعة لشركة ميتسوبيشي كوربورشن اليابانية، التي تستأجرها شركة كارجيل غادرت الصين في الأسبوع الماضي للقيام بأولى رحلاتها.

وتسير سفينة الصب الرائدة  بسرعة 4ر12 عقدة  ومن المتوقع الوصول إلى ميناء باراناجوا البرازيلي يوم 15 سبتمبر المقبل.

يذكر أن السفينة ذات التصميم البريطاني والتي وتعمل بطاقة الرياح  هي الأولى من نوعها التي تستخدم تكنولوجيا طاقة الرياح، وتمثل مسارا جديدا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري.

يذكر أن "أجنحة الرياح" أو "ويند وينجز" عبارة عن  أشرعة يصل ارتفاعها إلى 5ر37 متر ويمكن تركيبها على أسطح سفن الشحن للاستفادة من قوة الرياح.

ومن المتوقع أن تولد هذه الأجنحة التي تنتجها شركة يارا مارين تكنولوجيز الشريك الصناعي في المشروع، طاقة توفر حوالي 30% من استهلاك السفينة للوقود الأحفوري، ويمكن أن تزيد النسبة  عند استخدام مصادر وقود بديلة. وتم تركيب الأجنحة على السفينة في حوض كوسكو لبناء السفن في الصين.  وتم تطوير تكنولوجيا "ويند وينجز"  على يد شركة "بار تكنولوجيز" وأنتجتها شركة يارا مارين.

وستخضع تكنولوجيا "ويند وينجز" لمراجعة دقيقة خلال الشهور المقبلة  بهدف تحسين تصميمها وتشغيلها  وأدائها، بحسب شركة كارجيل أوشن المشغلة للسفينة.


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