كشف أثري في مدينة بومبي يسلط الضوء على حياة العبيد قبل ألفي عام

اكتشف علماء آثار بالقرب من مدينة بومبي القديمة غرفة نوم كان يستخدمها العبيد، وهو ما يساعد في إلقاء ضوء جديد على شكل حياة الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات الأدنى قبل نحو ألفي عام.

وتم العثور على الغرفة في فيلا سيفيتا جوليانا، على بعد نحو 600 متر شمال مدينة بومبي الإيطالية التي دفنها الرماد البركاني بالقرب من جبل فيزوف في عام 79 ميلادية.

وقال علماء الآثار اليوم الأحد إنهم عثروا على سريرين وخزانتين صغيرتين وأواني خزفية مختلفة وقدور في الغرفة، وهم يفترضون أن العبيد كانوا يستخدمونها كغرفة نوم وغرفة تخزين.

وصرح منقبون بأن السريرين كانا مختلفين، أحدهما بدون مرتبة والآخر كان أكثر راحة، وهو ما يشير إلى أنه ربما كان هناك تسلسل هرمي في أماكن إقامة الخدم.

وذكر جابرييل زوشتريجل، المدير الألماني لمتحف بومبي على موقع "اكس"، "تويتر" سابقا أن الاكتشاف يعد "أكثر أهمية وأكثر توضيحا للحياة القديمة مقارنة بتمثال جمي