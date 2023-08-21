قالت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، إن والدتها كانت ضد لقب ملكة الإغراب.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر شاشة «النهار»، اليوم الاثنين، أن هند رستم قدّمت أدوارا فنية قوية، اعتبرت أنه لم يكن من الممكن لأي فنانة أخرى تقديمها.

وأشارت أن قدرات هند رستم في تقديم مثل هذه الأدوار كانت واضحة سواء من خلال التمثيل أو الجسم أو الشخصية، ضاربة المثل في ذلك على فيلم صراع في النيل، حيث أكّدت أن هند رستم الوحيدة التي تناسب هذا الدور.

غير أنها شددت على أن هذا الأمر لا يعني انتقاصا من الفنانات الأخريات، بقدر ما تقصد أن هذه الأدوار كانت تناسب هند رستم فقط.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأعمال الفنية التي عرضت على والدتها لتقديمها، لكنّها اعتذرت عن عدم أدائها وقدمتها نجمات كبار.