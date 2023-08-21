الإصابة تجبر لاعب السلة الألماني بارثل على الاعتزال المبكر

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أعلن لاعب كرة السلة الألماني دانيلو بارثل - 31 عاما - مساء الأحد اعتزاله اللعب، موضحا أن السبب في هذا هو الإصابة.

وكتب اللاعب على "انستجرام": "إصابة في الركبة أجبرتني على الاعتزال المبكر، حان الوقت لأودع ملاعب كرة السلة، والتي كانت مقري دائما في معظم فترات حياتي".

ووصف اللاعب مسيرته الرياضية بأنها كانت "حافلة بالإنجازات والإخفاقات" وأنها كانت "رائعة".

ولعب بارثل لفرق هايدلبرج وسكايلاينرز فرانكفورت وبايرن ميونخ الألمانية، كما كان مرتبطا في الفترة الماضية بفريق فناربخشة التركي.

ووجه عدد من النجوم المحترفين، من بينهم دينيس شرودر قائد المنتخب الألماني، الشكر إلى اللاعب المعتزل.