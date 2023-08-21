أقرت جهات التنظيم الألمانية اليوم الإثنين، تصاريح البناء للقطاعات الأولى من خط أنابيب يربط محطة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الجديد بجزيرة روجن الألمانية في بحر البلطيق.

وتعد محطة روجن بين العديد من منشآت استيراد الغاز الطبيعي المسال الجاري إنشاءها في ألمانيا للمساعدة في إحلال الغاز الطبيعي الروسي، الذي كان يوما أحد واردات الطاقة الحيوية التي توقفت وسط العقوبات عقب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وكان مقترح إقامة محطة للغاز الطبيعي المسال في روجن، وهي وجهة سياحية في بحر البلطيق تقع بالقرب من العديد من المحميات الطبيعية الحساسة، مثيرا للجدل.

ودعمت الحكومة الألمانية المشروع ووصفته بالمهم لتأمين إمدادات الطاقة، غير أن المنتقدين يقولون إن محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الأخرى توفر بالفعل كمية كافية لإمداد البلاد.

ويعتبر تصريح إنشاء خط الأنابيب خطوة مهمة إلى الأمام. ويغطي التصريح قطاعا طوله 50 كيلومترا تقريبا من خط الأنابيب الذي سيمتد من لوبمين في البر الرئيسي الألماني إلى الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.